Foot-Espagne (Coupe du Roi): l’Atlético passe en quarts, le Betis déraille

L’Atlético Madrid a éliminé Levante 2-0 et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi mercredi, où il rejoindra Osasuna, l’Athletic Bilbao et le Valence CF, qui ont aussi validé

leur ticket mercredi.

A Séville, en l’absence de Nabil Fekir, touché à un mollet, le Betis s’est effondré contre Osasuna : David Garcia a répondu au bout du temps réglementaire (90e+1) au but initial de William Carvalho à l’heure de jeu (62e), puis en prolongation, c’est Ruben Garcia (106e) qui a répliqué à Youssouf Sabaly (103e).

Et aux tirs au but, le Betis, vainqueur de la Coupe d’Espagne 2022, a flanché : Sergio Canales et Guido Rodriguez ont manqué leurs tentatives, laissant Osasuna filer en quarts (2-2 a.p., 4-2 t.a.b.). Plus tôt dans la soirée, le Valence CF n’a fait qu’une bouchée de Gijon (D2 espagnole) : Cavani a ouvert la voie dès la 10e minute, et a inscrit un doublé juste avant la pause (39e), puis Justin Kluivert (21e) et Samuel Lino (64e) ont scellé la victoire 4-0.

L’Athletic Bilbao, de son côté, a écarté l’Espanyol Barcelone 1-0 à San Mamés grâce à un but d’Oscar de Marcos à la 27e.

Mardi, la Real Sociedad avait éliminé Majorque 1-0 et le Séville FC s’était défait d’Alavés sur le même score.

Résultats et programme des huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

les clubs qualifiés précédés d’un (+)

Mardi 17 janvier

(+) Real Sociedad – Majorque, 1 – 0

Alavés – (+) Séville FC, 0 – 1

Mercredi 18 janvier

Sporting Gijon – (+) Valence, 0 – 4

(+) Athletic Bilbao – Espanyol Barcelone, 1 – 0

Levante – (+) Atlético Madrid, 0 – 2

Betis Séville – (+) Osasuna, 2 – 2 a.p., 2 – 4 t.a.b.

Jeudi 19 janvier

(20h00) AD Ceuta – FC Barcelone

(21h00) Villarreal – Real Madrid