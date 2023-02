Foot-Espagne: le Real Madrid perd à Majorque 1-0

Le Real Madrid a été battu à Majorque

(1-0), dimanche pour la 20e journée de Liga, et laisse une occasion au FC

Barcelone, qui reçoit le Séville FC, de prendre huit points d’avance en

tête du classement.

Les Merengues, privés de nombreux joueurs blessés dont Karim Benzema et

Thibaut Courtois (touché à l’échauffement), ont encaissé dès la 13e minute

un but contre son camp de Nacho Fernandez, qui a dévié un centre dans ses

propres cages de la tête, et ont manqué de répliquer à la 59e sur un

pénalty manqué par Marco Asensio.

Une défaite qui arrive au pire des moments pour les Merengues, déjà

distancés en Liga, rejouent dans trois jours contre Al-Ahly dans le cadre

de la Coupe du monde des clubs.

- Publicité-