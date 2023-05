Foot-Espérance ST: Moez Ben Chérifia rejoint la longue liste des blessés

Le gardien de but de l’Espérance sportive de Tunis, l’international Moez Ben Cherifia serait contraint à un repos d’au moins quatre semaines.

Les examens médicaux auxquels a été assujetti le portier la veille, ont révélé une déchirure musculaire au niveau du mollet droit qui nécessiterait un repos d’un mois.

Ben Chérifia s’ajoute ainsi à la longue liste des absents chez les sang et or, avec les suspendus Moataz Zaddem et Houssem Dagdoud et une infirmerie qui ne désemplie pas comptant notamment, le libyen Hamdou El Houni, l’algérien Ryadh Ben Ayed et Ghaylène Chaalali.

L’Espérance sportive de Tunis sera donc privée vendredi prochain devant Al Ahly d’Egypte de tous ses noms à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique, prévue au stade Hamadi Agrebi à Radès à partir de 20h.

