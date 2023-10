Foot-Espérance ST: Mouine Chaabani et son adjoint jettent l’éponge

Le comité directeur de l’Espérance sportive de Tunis a, dans un communiqué, rendu public lundi, annoncé le départ de l’entraîneur de son équipe première de football, Mouine Chaabani et de son adjoint, Majdi Traoui, après la rupture de leurs contrats à l’amiable.

Le club sang et or a expliqué avoir répondu favorablement à la demande des deux techniciens de quitter le club et que le directeur technique Tarek Thabet assurera l’intérim en attendant l’engagement d’un nouvel entraîneur.

Chaabani a présenté sa démission suite à la vague de critique proférée à son encontre après la prestation médiocre de ses poulains devant l’AS Douanes du Burkina Faso samedi dernier (0-0) pour le compte du second tour préliminaire retour de la Ligue des champions d’Afrique de football et ce, malgré la qualification pour la phase de poules.



