Foot – Euro-2024: Italie, Slovénie et République tchèque valident leur ticket

L’Italie, tenante du titre, s’est qualifiée pour l’Euro-2024 en écartant l’Ukraine à l’issue du match nul 0 à 0 à Leverkusen, lundi lors de la dernière journée des qualifications qui ont vu la Slovénie et la République tchèque se hisser dans le tournoi continental.

Au terme d’un match âprement disputé entre les deux équipes, les Azzurri, qui n’avaient besoin que d’un point, ont validé leur présence à l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet).

Séduisante en première période avec des occasions à la pelle, la Squadra Azzurra a étonnamment perdu le contrôle des débats dans la seconde. Elle a connu un passage à vide qui a permis aux Ukrainiens de refaire surface et surtout de se montrer menaçants à l’instar de Moudryk qui a buté sur Donnarumma (65e).

Les hommes de Luciano Spalletti ont donc dû s’employer pour écarter une équipe d’Ukraine poussée par des dizaines de milliers de supporters de la BayArena, la guerre déclenchée par la Russie ne lui permettant pas de jouer à domicile.

L’Italie accompagne l’Angleterre, accrochée en Macédoine du Nord (1-1) mais invaincue dans ce groupe C, l’Ukraine elle devant en passer par des barrages pour espérer rallier l’Allemagne.

Dans le groupe E, la République tchèque, grâce à un but précoce de Doudera (14e), n’a pas tremblé contre la Moldavie qui a fini le match à 10 après l’exclusion de Boboglo à la 55e minute. Alors que Chory a doublé la mise (72e), Soucek a tué tout suspense en fin de match (89e).

Les Tchèques, finalistes de leur premier Euro en 1996, disputeront leur huitième édition en voisins.

Dans le groupe H, la Slovénie a souffert face au Kazakhstan avant de composter son ticket. Sesko avait parfaitement lancé les siens en transformant un penalty peu avant la pause (41e). Mais un relâchement coupable en défense a permis aux visiteurs d’égaliser, Orazov coupant un centre tendu pour tromper Jan Oblak (48e).

A quatre minutes de la fin, Verbic a éteint les espoirs de la sensation de ces éliminatoires et signé le retour de la Slovénie à l’Euro après sa première participation en 2000 et son match d’anthologie contre la Yougoslavie (3-3 après avoir mené 3-0).

Les Slovènes accompagnent le Danemark qui, démobilisé en Irlande du Nord, a perdu 2-1 mais conserve sa place de leader.

Ces trois pays portent à 20 le nombre des qualifiés pour la grand-messe continentale (Allemagne en tant que pays hôte, Albanie, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suisse et Turquie.

L’ultime ticket direct pour l’Euro-2024 sera attribué mardi à l’issue des derniers matches du groupe D, où Croates, demi-finalistes du Mondial au Qatar, et Gallois sont en ballottage, avec un léger avantage pour les premiers.

Les trois derniers billets seront attribués à l’issue des barrages disputés les 21 et 26 mars 2024 et dont le tirage au sort se tiendra jeudi à Nyon.

