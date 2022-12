Foot – Issa Laidouni : « je suis fier du titre de meilleur footballeur de l’année et honoré de porter le maillot national »

Le milieu de terrain international, Issa Laidouni, s’est déclaré fier d’avoir été sacré meilleur footballeur tunisien de l’année 2022, lors du référendum de l’agence TAP, exprimant ses remerciements à tous les professionnels des médias et les entraîneurs qui ont voté pour lui.

Le joueur de l’équipe hongroise de Ferencvaros a été plébiscité avec 434 points, devant Elyès Sekhiri (379 points) et Mohamed Ali Ben Romdhane (290 points), lors du référendum auquel ont participé plus de 150 journalistes et un certain nombre d’entraîneurs de la Ligue 1 de football professionnel.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Laidouni s’est dit reconnaissant aux supporters tunisiens qui l’ont encouragé et poussé à donner de meilleur de lui même lors de la Coupe du monde Qatar-2022.

« Je ne ménagerai aucun effort pour apporter le plus à l’équipe nationale dont je suis fier de porter le maillot et de représenter lors des manifestations continentales et internationales », a-t-il affirmé, ajoutant que « le onze national était très proche de réaliser un exploit historique et de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2022 ».

Rappelons que Laidouni a remporté le prix du meilleur joueur lors du match de la Tunisie face au Danemark comptant pour la première journée du groupe D du premier tour du mondial qatari, qui s’est soldé par un match nul (0-0).

« Je dois travailler dur pour garder le même niveau physique et technique en prévision des prochaines échéances dont le principal objectif est la qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations prévue début 2024 en Côte d’Ivoire », a souligné le milieu de terrain qui a affirmé que l’équipe nationale tunisienne possède tous les moyens pour relever ce défi et jouer les premiers rôles lors de ce tournoi continental.

« Nous avons une équipe solide capable d’obtenir les meilleurs résultats à condition de bien préparer ses prochains rendez-vous et de jouir des meilleures conditions de travail », a-t-il ajouté.

La CAN-2024, rappelle-t-on, réunira 48 équipes réparties sur 12 groupes, les premier et deuxième de chaque groupe se qualifiant pour la phase finale, sauf le groupe de la Côte d’Ivoire, qualifiée d’office, qui verra une seule équipe autre que le pays organisateur, accéder en phase finale.

Lors des éliminatoires de la CAN, la Tunisie figure dans le groupe J avec la Libye, la Guinée équatoriale et le Botswana.

Avant de retrouver ses compatriotes pour le prochain rendez-vous continental, Laidouni a indiqué qu’il poursuit actuellement sa préparation en individuel avant de rejoindre son équipe de première division hongroise en janvier prochain.

Laidouni (26 ans) a commencé son expérience avec les Aigles de Carthage en mars 2021 dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2022, et il a participé avec le onze national aux qualifications de la Coupe du monde 2022.

