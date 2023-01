Foot-Italie (20e journée): Napoli-Roma éclipse tout

La 20e journée du championnat d’Italie de

football de première division sera dominée par l’affiche Naples-AS Roma qui

éclipse tout.

Derrière Naples, leader échappé en tête, la lutte se concentre désormais

sur les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions lors

de cette première journée de la phase retour.

Le Milan AC (2e) et l’Inter Milan (4e), les grands battus de l’ultime

journée de la phase aller, vont essayer de se relancer contre des mal

classés, Sassuolo (17e) et la Cremonese (20e).

La Lazio Rome (3e) et l’AS Rome (5e), revenues au contact des Milanais,

vont avoir plus fort à faire contre la Fiorentina (11e) pour les Laziali,

sur le terrain de Naples pour les Giallorossi de José Mourinho, 60 ans

depuis ce jeudi.

Vendredi 27 janvier

Bologne – Spezia

Lecce – Salernitana

Samedi 28 janvier

Empoli – Torino

Cremonese – Inter Milan

Atalanta Bergame – Sampdoria Gênes

Dimanche 29 janvier

AC Milan – Sassuolo

Juventus Turin – Monza

Lazio Rome – Fiorentina

Naples – AS Rome

Lundi 30 janvier

Udinese – Hellas Vérone

