Foot – Italie (34e j): Naples étrenne son titre par une victoire sur la Fiorentina (1-0)

Naples a étrenné son nouveau titre de champion d’Italie dans son stade Diego Maradona par une courte victoire sur

la Fiorentina (1-0) grâce à un penalty de Victor Osimhen (74e), dimanche lors de la 34e journée.

L’avant-centre nigérian, déjà auteur du but ayant mathématiquement assuré le scudetto napolitain jeudi à Udine (1-1), s’est fait pardonner avec ce

but un autre penalty manqué en début de seconde période (48e). Il conforte sa place de meilleur buteur du championnat avec ce 23e but, devant Lautaro

Martinez (Inter Milan, 19).

En préambule à la célébration festive prévue après la rencontre dans le stade, encore à guichets fermés (environ 55.000 spectateurs), l’équipe de

Luciano Spalletti s’est mise au diapason en renouant avec le succès à domicile, après une défaite et trois nuls, toutes compétitions confondues:

cela n’était plus arrivé depuis le 15 mars.

