Foot – L1 (8e J): l’Algérien Mustapha Ghorbal dirigera le clasico CS Sfaxien-Espérance de Tunis

Un trio arbitral algérien conduit par Mustapha Ghorbal dirigera le clasico de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel entre le CS Sfaxien et l’Espérance de Tunis, prévu samedi au stade Mhiri à Sfax à partir de 14h00.

Voici la désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 8e journée, disputée ce week-end (tous les matches à 14h00) :

Poule A :

Samedi 7 janvier

A Sfax :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis arb : Mustapha Ghorbal

A Tataouine :

US Tataouine – Etoile du Sahel arb : Mohamed Fenni

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – S.Tunisien arb : Ahmed Dhaouadi

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Chebba arb : Nidhal Letaief

Dimanche 8 janvier

Poule B

A Sidi Bouzid :

O.Sidi Bouzid – US Ben Guerdane arb : Oussama Razgallah

A Monastir :

US Monastir – O. Béja arb : Achraf Haraketi

A Soliman :

O.Soliman – AS Réjiche arb : Fraj Abdellaoui

Au Zouiten :

C.Africain – ES Metlaoui arb : Sadok Selmi

