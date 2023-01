Foot – L1 : la FTF reporte la 8e journée aux 18 et 19 janvier

Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF), réuni vendredi, a décidé de se charger de la désignation des rencontres de la 1ère journée retour (8e journée) de la Ligue 1 du football professionnel (poules A et B), et de reporter cette journée, initialement prévues ce week-end, aux 18 et 19 janvier.

Il a été également décidé de programmer le match en retard entre l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel au 12 janvier au stade de Radès et celui opposant le Club Africain à l’US Ben Guerdane au 13 du même mois à Radès.

Le reste du calendrier sera publié en début de semaine prochaine, ajoute la FTF.

Ces décisions ont été prises en coordination avec le président de la Ligue nationale du football professionnel et ce afin de préserver les droits de tous les clubs, précise l’instance fédérale.

Rappelons que le CS Sfaxien avait demandé le report du clasico de la 8e journée qui l’opposera ce samedi à l’Espérance de Tunis, en attendant de boucler les matches en retard de la phase aller. Demande qui n’a pas eu de suite de la part de la Ligue nationale qui a maintenu la date du match pour samedi 7 janvier, ce qui a suscité la colère des supporters du club sfaxien.

