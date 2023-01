Foot – L1: la LNFP décide une série de sanctions

La Ligue nationale du football professionnel, réunie vendredi, a infligé au Club Sportif Sfaxien une amende de 5000 dinars et un blâme pour jet de projectiles sur le terrain par son public avec récidive, lors du match contre l’Espérance de Tunis, disputé mercredi à Sfax.

La Ligue a également infligé à l’accompagnateur du CS Sfaxien, Haythem Mrabet, quatre matches d’interdiction de banc en plus d’une amende 7000 dinars, pour avoir craché sur l’arbitre-assistant au moment de regagner les vestiaires à la fin du même match.

Le CA Bizertin a, de son côté, écopé d’un blâme et d’une amende de 2500 dinars, et ce pour allumage et jet de fumigènes lors de son match contre le CS Chebba, joué mercredi.

Une amende de 2500 dinars a été également infligée à l’US Tataouine en plus d’un blâme, pour jet de projectiles divers sur le terrain par son public à la fin du match contre l’Etoile du Sahel, disputé mercredi.

L’US Monastir a, pour sa part, écopé d’un blâme pour jet de bouteilles par son public entre les deux mi-temps du match l’ayant opposé jeudi à l’O.Béja.