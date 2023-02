Foot – L1 : le verdict rendu mercredi pour le dernier qualifié aux play-offs et le deuxième club relégué

Le verdict sera rendu ce mercredi concernant la quatrième équipe qui ira aux play-offs et le deuxième club qui accompagnera l’AS Réjiche en Ligue 2, à l’occasion de la 14e et dernière journée de la première phase de Ligue 1 du football professionnel.

L’Etoile du Sahel, l’Espérance de Tunis et l’US Tataouine ayant déjà validé leur qualification aux play-offs, il ne reste qu’un seul billet convoité par les équipes de l’ES Hammam-Sousse (14 points), le CS Sfaxien (13 points, -3), le CA Bizertin (13 points, -4) et le Stade Tunisien (13 points, -7) qui sont dans un mouchoir de poche. Le CS Chebba, dernier avec 11 points, jouera quant à lui sa survie.

L’ES Hammam Sousse qui semble le plus proche des play-offs, devra négocier un déplacement périlleux à Radès où il donnera la réplique au dauphin espérantiste (28 points), en course pour les quatre points du bonus.

Même si un point pourrait suffire à leur bonheur en cas de défaite des autres concurrents, les Soussiens devront jouer pour la gagne pour éviter les probabilités de dernière minutes, mais leur mission semble être difficile face aux sang et or qui ne sont qu’à une longueur de retard sur le leader étoilé, et qui chercheront à leur tour de conforter leurs chances de décrocher les quatre points de bonus, un objectif tributaire d’une contre-performance des étoilés face au CA Bizertin.

Une victoire sera de bon augure pour l’Espérance de Tunis, à quelques jours de son premier match de la phase de poule de la Ligue des champions, qui le mettra aux prises avec Al Merrikh du Soudan, samedi à Radès.

Pour les autres trois équipes, séparées par la différence des buts, la mission est beaucoup plus compliquée.

Le CS Sfaxien accueillera le CS Chebba dans un match qui sera ouvert à tous les pronostics. Les locaux en perte de vitesse après une série de contre-performances qui ont coûté le limogeage de l’entraineur suisse Giacobacci et son remplacement par Anis Boujelbène, n’ont d’autre choix que la victoire pour espérer sauver l’honneur, tout en gardant un oeil sur le stade de Radès.

De son côté, le CS Chebba est dos au mur et n’a qu’à arracher les trois points de la victoire pour éviter la relégation et s’offrir une place parmi les équipes du play-out.

Quant au CA Bizertin dont le sort dépendra des résultats des autres concurrents, il aura la lourde tache de battre l’Etoile du Sahel sur son terrain et attendre. Les protégés de Sofiène Hidoussi, qui vient de remplacer Khaled Ben Yahia à la tête de l’équipe bizertine, devront à tout prix sortir le grand jeu devant le leader du groupe dont le seul espoir est de terminer en tête du classement et d’obtenir les quatre points du bonus.

Le quatrième potentiel concurrent pour le play-off, le Stade Tunisien recevra de son côté, l’US Tataouine (3e, 18 pts), dans un match qui se déroulera au stade Ben Jannet de Monastir et à huis clos. Les hommes de Hammadi Daou, en regain de forme, joueront leur dernière carte dans cette rencontre qui ne sera pas aussi décisive pour leur adversaire, assuré de terminer troisième, mais importante avant d’aborder les 16e de finale de la coupe de Tunisie, dimanche face à l’ES Metlaoui.

En poule B, si les choses se sont clarifiées depuis la précédente journée, l’enjeu sera l’obtention des points du bonus aussi bien pour les équipes du play-off ou pour celles du play-out.

Il est à rappeler que l’US Monastir (26, +10), l’US Ben Guerdane (26 points, +6), l’O.Béja (24 points) et le Club Africain (21 points) ont assuré leur qualification aux play-offs, tandis que l’AS Soliman (16 points, -3), l’ES Métlaoui (16 points, -4) et l’O.Sidi Bouzid (9 points) joueront pour le play-out. L’AS Réjiche, dernier avec 6 points, n’a pu éviter le purgatoire.

Le programme :

Poule A

A Radès:

Espérance ST – ES Hammam Sousse

A Monastir (Huis clos):

Stade Tunisien – US Tataouine

A Sousse:

ES Sahel – CA Bizertin

A Sfax:

CS Sfaxien – CS Chebba

Poule B

A Béja:

O. Béja – Club Africain

A Mahdia:

AS Réjiche – US Monastir

A Sidi Bouzid:

EO Sidi Bouzid – ES Métlaoui

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – AS Soliman

- Publicité-