Foot: La fin de la 1ère phase le 8 février, le play-off du 1er mars au 19 avril

La première phase de la Ligue 1 du football professionnel s’achèvera le 8 février prochain tandis que la phase play-off se jouera du 1er mars au 19 avril, selon le calendrier général du reste de la saison 2022-2023, dévoilé mercredi par la fédération tunisienne de football.

Le coup d’envoi de la phase retour du championnat de Ligue 1 sera donné les 18 et 19 janvier après la mise à jour de la phase aller les 12 et 13 janvier, dates des derniers matches en retard.

La première journée du play-out sera disputée les 11 et 12 mars et la dernière journée est prévue les 8 et 9 avril prochain.

Par ailleurs, les 16e de finale de la coupe de Tunisie de football ont été programmés pour le 12 avril prochain, alors que les 8e de finale auront lieu le 19 et les quarts de finale le 26 du même mois, et les matches en retard de ce tour se joueront le 5 mars 2023.

Les dates des tours suivants de la coupe (demi-finales et finale) n’ont pas été précisées dans le calendrier général.