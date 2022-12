Foot: la sélection ougandaise renonce au CHAN, faute de moyens

L’équipe nationale de football de l’Ouganda renonce à participer au prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN), prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie, en raison d’un manque de financement, a déclaré mercredi le président de la fédération ougandaise de

football.

« Une décision difficile a été prise de retirer les Grues (le surnom de

l’équipe nationale, Ndlr) du CHAN parce qu’en l’absence de fonds, il n’y a

pas d’autre option », a déploré Moses Magogo, président de la fédération.

« C’est une situation vraiment triste, surtout pour les joueurs, les

entraîneurs qui ont conduit l’équipe (au CHAN), ainsi que pour les fans,

mais c’est une décision que nous avons pris douloureusement », a-t-il

ajouté.

Ce n’est pas la première fois que des sélections ougandaises doivent se

retirer des compétitions sportives en raison d’un manque de financement.

En octobre, l’équipe masculine de football des moins de 23 ans s’était

retirée pour cette raison de la coupe d’Afrique des Nations.

En phase de poule, l’équipe nationale de l’Ouganda devait affronter la

République démocratique du Congo, la Côte-d’Ivoire et le Sénégal.

Pour rappel, les 18 pays participant au CHAN ont été scindés en trois

groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des

groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

