Foot: l’ancien international sénégalais Papa Bouba Diop n’est plus

L’ancien milieu de terrain international sénégalais Papa Bouba Diop est décédé à l’âge de 42 des suites d’une longue maladie, annonce dimanche la Fédération sénégalaise de football.

Diop avait marqué le but de la victoire contre l’équipe de France championne du monde en titre lors du match d’ouverture du Mondial-2002 à Séoul.

La sélection sénégalaise, entraînée par le Français Bruno Metsu, décédé en

2013, avait atteint les quarts de finale où elle avait été battue par la Turquie (1-0 a.p.).

Au cours sa carrière, Diop, né à Dakar, a joué en Suisse (Vevey, Neuchâtel

Xamax, Grasshopper Zürich), à Lens entre 2001 et 2004, en Angleterre

(Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce à l’AEK Athènes.

Dans un tweet le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage au

joueur: « Le décès de Papa Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal.

Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie

et son talent, nous rappelant fièrement l’épopée des Lions en 2002. Je

présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football ».

