Foot – LCA (1/2 finale aller) EST-Al Ahly: « Cest le match de la saison qu’on doit absolument remporter » (Nabil Maaloul)

L’entraineur de l’Espérance sportive de Tunis, Nabil Maaloul a affirmé que le match face à Al Ahly d’Egypte prévu vendredi soir à Radès à huis clos, pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, « sera le match de la saison qu’on doit absolument remporter ».

Le coach sang et or a ajouté, lors d’une conférence de presse d’avant-match, tenue à la salle des conférences au stade de Radès, que l’Espérance de Tunis est déterminée à remporter cette rencontre, affirmant que « les joueurs, après les deux dernières défaites en championnat, sont conscients de l’importance du défi et affichent une grande détermination à franchir ce premier écueil avant le match retour au Caire ».

« Notre équipe est bien rompue à ce genre de périples et elle est habituée à jouer les premiers rôles dans les compétitions africaines, comme c’est ma troisième demi-finale avec elle. Al Ahly aussi est un grand club qui s’est toujours distingué sur le plan continental. Les deux équipes se connaissent parfaitement, d’où l’importance du match de demain. On doit le remporter pour rassurer nos supporters qui ne seront pas là demain (en allusion au huis clos imposé par la CAF sur l’Espérance », a souligné Maaloul.

« Nous avons concentré notre travail sur la préparation mentale pour redonner confiance aux joueurs tout en corrigeant les lacunes et en mettant l’accent sur les qualités et les points forts de l’équipe », a-t-il ajouté.

« Notre grand problème sera les absences, à l’instar de Hamdou El Houni, surtout que les remplacants ne sont pas de la même valeur technique », a précisé l’entraineur tunisien qui précise que le joueur jordanien Charara ne sera pas prêt non plus pour le match.

De son côté, le joueur espérantiste Rached Arfaoui a affirmé que tous les joueurs sont déterminés à se rattraper après les deux défaites concédées en Ligue 1 afin de rassurer les supporters.

« Nous avons bien discuté entre nous joueurs de ce match face à Al Ahly et nous sommes décidés à le remporter quelque soient les difficultés, car c’est une question de prestige. C’est le match de la saison que nous devons bien gérer avec tous les moyens possibles pour conforter nos chances de qualification avant le match retour prévu dans une semaine au Caire », a-t-il ajouté.

