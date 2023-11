Foot-LCA (Phase de poules/2e J/Gr C): L’Espérance pour confirmer, l’Etoile pour se relancer

La phase de poules de la Ligue des champions africaine de football reprendra ce week-end à l’occasion de la 2e journée.

Les deux représentants tunisiens, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, versés ensemble dans le Groupe C aux côtés d’Al-Hilal du Soudan et de Petro Athlético d’Angola, s’étaient déjà donné la réplique à l’entame de cette phase des groupes.

La confrontation qui s’était déroulée samedi dernier au stade de Radès s’était soldée par une victoire du club tunisois 2-0.

Cette semaine, les chemins des deux prétendants tunisiens au sacre se séparent. L’Espérance sera en déplacement en Tanzanie pour y affronter Al-Hilal du Soudan, tandis que les étoilés recevront à Radès les angolais du Petro Athlético.

En Tanzanie, les sang et or iront chercher un deuxième succès d’affilée pour confirmer leur bonne forme et conforter leur pôle position au classement.

En effet, les coéquipiers de Yassine Meriah avaient repris du poil de la tête sous la houlette du coach Tarek Thabet qui a su donner plus de profondeur et plus de ténacité à une équipe affichant il a quelques semaines de cela une inefficacité douteuse.

Le passage en Ligue africaine de football aura, également, eu son effet sur le groupe sang et or, devenu plus compétitif après un marathon de matchs effrénés.

Le périple éprouvant de l’Espérance à Dar Es Salem, à travers Doha (Qatar) et Nairobi (Kenya) avant d’atteindre leur destination, annonce déjà une mission délicate à négocier. Toutefois, la détermination des joueurs à assurer une prestation avec la même intensité que celle de la première journée, ne manquera pas de booster les troupes pour prendre l’avantage sur les potentiels concurrents dans le groupe C.

Côté effectif, le coach Tarek Thabet a sélectionné 23 joueurs pour représenter l’Espérance lors de ce déplacement. Il s’agit de Memmiche, Ben Chérifia, Ghanmi, Ben Ali, Meriah, Bouchniba, Tougaï, Ben Hamida, Amamou, Derbali, Tka, Sasse, Ogbelu, Zaddem, Ouahabi, Ayeb, Sowe, Rodrigues, Bouguerra, Ghacha, Sahli, Ben Hammouda et Mimouni.

La présence de Rodrigo Rodrigues et Kebba Sowe, tous deux revenant de blessure. parmi les convoqués, est de bonne augure. Cela donnera, notamment, de nouvelles cartes à jouer pour Thabet pour ce match, prévu demain vendredi à partir de 17h (heures tunisiennes).

De son côté, l’Etoile du Sahel, restera à Tunis pour accueillir la formation angolaise de Pétro Athlético co-leader du groupe avec l’Espérance à la faveur de sa victoire lors de la 1ere journée aux dépens des soudanais d’Al Hilal.

Les étoilés qui n’avaient pas démérité face au club de Beb Souika, n’aura pas eu le temps de digérer sa défaite pour enchaîner et tenter de rectifier le tir dés la 2e journée.

La formation étoilée qui porte l’espoir de toute une région à intérêt à éviter un deuxième faux pas successif pour ne pas compromettre très tôt ses chances de qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football.

Les protégés de Imed Ben Younes restent sur 5 victoires pour trois nuls et une seule défaite en championnat, arrivent à garder un bon moral malgré la défaite de la 1ere journée en LCA.

L’équipe avait repris ses entraînements en début de semaine dans son fief de l’olympique de Sousse dans une bonne atmosphère.

Tous les joueurs avaient pris part aux entraînements et le staff technique pourra compter sur un groupe au complet ce week-end.

Ben Younes devrait, de ce fait, engager les mêmes éléments ayant entamé le match contre l’Espérance, excepté Jacques Mbé qui a écopé d’un troisième avertissement. Il pourra néanmoins compter sur le retour de sanction de Soumaïla Sidibé.

Le coéquipiers de Hamza Jelassi profiteront, note-t-on, du soutien indéfectible de leurs supporters samedi soir à partir de 20h au stade Hamadi Agrebi de Radès.

