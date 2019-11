Foot: le PSG recherche un partenaire-titre pour le Parc des Princes

Le Paris SG en quête d’un sponsor pour son Parc

des Princes: le club de football de la capitale a confirmé vendredi avoir

lancé une campagne visant à attirer des entreprises potentiellement

intéressées pour devenir le partenaire-titre de son stade, dans un contrat

de “naming”.

Le PSG espère aussi voir un sponsor s’associer à son futur centre

d’entraînement de Poissy (Yvelines), qui remplacera en 2022 le Camp des

Loges – déjà baptisé “centre Ooredoo” depuis 2013, du nom d’un opérateur

qatarien de télécommunications – et dont la construction débutera au

printemps 2020.

Par l’intermédiaire d’un site internet de présentation, dont le lien a été

rendu public par la presse française jeudi, le club champion de France en

titre a lancé depuis la mi-novembre un démarchage auprès de “centaines

d’entreprises françaises et internationales”, a indiqué vendredi le club.

Cette opération, en phase exploratoire, entre plus largement dans le cadre

du projet d’agrandissement de l’enceinte parisienne, qui pourrait

intervenir après les Jeux olympiques de 2024 où elle accueillera des

matches de foot.

Comme l’ont fait les clubs de Lyon ou Marseille, avec leurs “Groupama

Stadium” et “Orange Vélodrome”, le PSG entend sonder l’intérêt

d’entreprises souhaitant voir apparaître leur nom au côté de celui du Parc

des Princes, l’enceinte de 48.000 places érigée dans sa forme actuelle

depuis 1972.

Le club, propriété depuis 2011 du fonds d’investissement Qatar Sports

Investments (QSI), a signé en 2013 une convention d’exploitation du Parc

des Princes avec la Ville de Paris, qui possède le stade. Selon le

quotidien Le Parisien, cette convention permet l’apparition d’un

partenaire-titre sous certaines conditions, avec un droit de regard pour la

mairie de Paris ainsi qu’une redevance spécifique pour celle-ci.