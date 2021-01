Foot-Ligue 1 (10e journée): Le club africain touche le fond, l’ASS et l’ESS rejoigent le CSS à la 2e place

Le Club Africain a touché le fond après avoir encaissé seize buts en dix matches dont deux encaissés lors du match perdu mercredi après-midi, à El Menzah, face à l’US Monastir (1-3), tandis que l’US Soliman et l’Etoile sportive du Sahel rejoignent le CS Sfaxien à la deuxième place du classement à la faveur de leurs succès face, respectivement, à l’US Tataouine et la JS Kairouan.

Sur la pelouse du Stade d’El Menzah, le Club africain a lourdement chuté cet après-midi, face à l’US Monastir (1-3), essuyant ainsi sa cinquième défaite de la saison qui l’enjoint à demeurer avant-dernier avec 7 points.

Les clubistes avaient pourtant bien négocié la première mi-temps, mais les fils de la capitale du Ribat ont particulièrement brillé en seconde période inscrivant trois buts grâce à Hakim Tka (58′), Moatassam Sabou (63′) et Ali Amri (85′).

َ Les coéquipiers de Wissem Ben Yahia étaient parvenus à réduire le score à la 79e par Yassine Chammakhi, mais cette seule réalisation était insuffisante pour leur remonter le moral avant les deux derbys en vue, contre l’Espérance de Tunis d’abord, et le Stade tunisien par la suite.

L’US Monastir se hisse à la 9e place avec 11 points.

A Kairouan, la Jeunesse sportive de la place, lanterne rouge, ne risque pas de quitter le fond du classement de sitôt, après la lourde défaite essuyée devant l’Etoile du Sahel (1-3).

Le club de la capitale des aghlabides était pourtant le premier à marquer dès la sixième minute par Ahmed Amri, avant que la formation étoilée ne frappe à trois reprises; un doublé de Souleimane Coulibaly (31′ sp et 62′), avant qu’Aymen Sfaxi n’enfonce le clou (52′).

Avec ce nouveau succès acquis en déplacement, l’ESS qui remonte doucement mais surement la pente, rejoint le CS Sfaxien à la deuxième place avec 17 points, tandis que la JSK voit toujours son compteur bloqué à un seul point à la 14 et dernière place du tableau.

Une autre victoire acquise à l’issu d’un déplacement périlleux, celle réalisé par l’AS Soliman sur pelouse de l’US Tataouine (0-1).

Hamza Essid a offert la victoire aux slimaniens dès la 18e, ce qui leur vaut la place de dauphin qu’ils partagent avec le CSS, l’US Ben Guerdane, et l’ESS à égalité de points (17pts).

L’US Tataouine voit sa situation se corser davantage en étant toujours 12e avec seulement 8 points après 4 défaites, 5 nuls et une seule victoire en dix journées.

A Mahdia, le promu l’AS Réjiche, continu son bonhomme de chemin avec un quatrième succès réalisé aux dépens du CA Bizertin (1-0). La seule réalisation du match a été l’oeuvre de Nidhal Ben Salem à la 12′.

L’AS Rjiche se maintient ainsi en milieu de tableau (6e) avec 15 points, tandis que les cabistes qui commençaient tout juste à se relever, perdent une fois encore l’équilibre et demeurent 11e avec 9 points.

Dernière affiche de la journée, celle ayant opposé au Bardo, le Stade tunisien à l’US Ben Guerdane pour se solder finalement par un nul vierge (0-0) qui ne fait les affaires d’aucune des deux formations au bout de cette dixième journée, à l’issue de laquelle, le Stade tunisien régresse au 8e rang avec 13 points.

L’US Ben Guerdane a, quant à elle, raté l’occasion de s’emparer seule de la place de dauphin qu’elle partage désormais avec trois autres clubs (CS Sfaxien, AS Soliman et ES Sahel) avec 17 points chacun.

