Foot-Ligue 1 (11e journée): Résultats des matchs de dimanche

Résultats des rencontres de la 11e journée de la Ligue 1 du football professionnel disputées dimanche:

POULE A

Dimanche 26 novembre:

A Gafsa:

EGS Gafsa 1 Sadok Ben Salem 45′

S Tunisien 3 Haythem Jouini 8′ et 11′, Bilel Mejri 21′

A Ben Guerdane:

USB Guerdane 2 Mohamed Ali Omri 28′, Ayoub Mcharek (43′-SP)

AS Soliman 1 Mohamed Rayane Hamrouni 20′

Reste à jouer

Jeudi 14 décembre:

A Radés:

C africain – ES Sahel

Exempt: Olympique de Béja

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S. Tunisien 20 10 6 2 2 16 9 +7

2. C. Africain 18 8 5 3 0 11 4 +7

. ES Sahel 18 9 5 3 1 12 4 +8

4. O. Béja 13 9 4 1 4 7 11 -4

5. USB Guerdane 11 10 3 2 5 7 10 -3

6. EGS Gafsa 6 9 1 3 5 6 13 -7

7. AS Soliman 3 9 1 0 8 6 14 -8

POULE B

Dimanche 26 novembre:

A Monastir:

AS Monastir 3 Bilel Ait Malek 55′, Boubacar Traoré 59′ et 66′-SP

US Tataouine 0

Exempt: Espérance ST

Déjà joués

Samedi 25 novembre:

POULE B

A Bizerte:

CA Bizertin 3 Marsa Ibrahima Sissoko 6′, Achraf Ferchichi 46′, Bonheur Mugisha (80′-CSC)

AS Marsa 1 Nizar Smichi 55′

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Alaa Ghram 28′, Hazem Haj Hassan 65′

ES Métlaoui 0

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 22 9 7 1 1 18 7 +11

2. Espérance 19 7 6 1 0 12 3 +9

. CS Sfaxien 19 10 6 1 3 12 3 +8

4. ES Métlaoui 9 9 2 3 4 8 12 -4

. CA Bizertin 9 9 2 3 4 5 9 -4

6. US Tataouine 6 9 1 3 5 4 12 -8

7. AS Marsa 2 9 0 2 7 3 16 -13

- Publicité-