Foot – Ligue 1 : Résultats de la 12e journée

Résultats et buteurs des matchs de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputés jeudi:

Jeudi 2 février

Poule A

Au Bardo :

Stade Tunisien – Etoile du Sahel 0-1 (Match arrêté à la 65e minute de jeu)

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse 2 Nassim Sioud (51′, 65′)

CS Chebba 0

A Sfax :

CS Sfaxien 0

US Tataouine 1 Meher Boulabiar 13′

A Radès :

Espérance de Tunis 4 Anice Badri (7′, 70′, 75′), Sabir Bougrine 27′

CA Bizertin 0

Poule B

A Soliman :

AS Soliman 1 Elvis Baffour 81′

ES Metlaoui 1 Mouala Chance 12′

A Mahdia :

AS Réjiche 1 Mohamed Hsan Sioud (SP) 45′

O. Béja 4 Babacar Sarr 31′, Oussema Bouguerra (41′, 57′, 89′)

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid 0

US Monastir 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 1 Rafik Kamergi (SP) 91′

C.Africain 1 Mohamed Ali Omri 40′