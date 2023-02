Foot-Ligue 1 (13e journée): Résultats et buteurs

Résultats des rencontres de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées dimanche :

Dimanche 5 février:

Poule A

A Bizerte:

CA Bizertin 1 Alassane Kanté 29′

S Tunisien 2 Hamza Khadhraoui 5′, Haythem Jouini 61′ (SP)

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse 1 Mohamed Amine Triter 73′

CS Sfaxien 1 Achref Habbassi 90+1′ (SP)

A Zouiten (Huis clos):

CS Chebba 0

ES Sahel 0

A Tataouine:

US Tataouine 2 Makhmouth Diallo 74′ et 90′

Espérance ST 2 Raed Bouchniba 39′, Mohamed Ali Ben Hamouda 54′

Poule B

A Radès:

C Africain 1 Edem Garreb 98′

AS Réjcihe 0

A Soliman:

AS Soliman 1 Berbard Babacar 85′

EO Sidi Bouzid 0

A Monastir:

US Monastir 0

USB Guerdane 1 Rafik Kamergi 61′

A Métlaoui:

ES Métlaoui 1 Mouala Chance 56′

O Béja 0

- Publicité-