Foot – Ligue 1 (3e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la troisième journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévues ce week-end (tous les matches à 14h30) :

Groupe A :

Samedi 22 octobre :

Stade de Chebba :

CS Chebba – US Tataouine arb : Nidhal Letaief

Stade 15 octobre de Bizerte :

CA Bizertin – ES Hammam-Sousse arb : Mourad Jerbi

Groupe B :

Dimanche 23 octobre :

Stade de Baja :

O. Béja – O.Sidi Bouzid arb : Mohamed Fenni

Stade de Métlaoui :

ES Métlaoui – US Monastir arb : Sadok Selmi

Stade de Mahdia :

AS Rejiche – US Ben Guerdane arb : Oussema Razgallah