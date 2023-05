Foot-Ligue 1 (7e journée play-out) : Programme et arbitres

Programme et arbitre des rencontres de la 7e journée play-out du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues lundi :

Lundi 8 mai

A Soliman (16h00) :

AS Soliman – ES Metlaoui Arb: Karim Khémiri

A Hammam-Sousse (16h00) :

ES Hammam-Sousse – O. Sidi Bouzid Arb: Achref Harakati

A Bizerte (16h00) :

CA Bizertin – S. Tunisien Arb: Badis Ben Salah

Classement Pts J

1. S. Tunisien 15 6

2. CA Bizertin 15 6

3. ES Métlaoui 10 6

4. ESH Sousse 8 6

5. AS Soliman 7 6

6. EO Sidi Bouzid 5 6

NB : Les deux derniers seront relégués en Ligue 2.

- Publicité-