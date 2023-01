Foot – Ligue 1 (8e journée/poule A): résulats et buteurs

Résultats et buteurs des matches de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel (poule A), disputés mercredi :

Mercredi

Poule A :

A Bizerte :

CA Bizertin 2 Khalil Balbouz (23 sp), Alassan Kounaté (63)

CS Chebba 0

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse 2 Godspower Aniefiok (58), Chamseddine Ezzine (70)

Stade Tunisien 1 Dominique Mendy (53)

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Ahmed Ajjel (86)

Espérance de Tunis 1 Anice Badri (26)

A Tataouine :

US Tataouine 0

Etoile du Sahel 2 Oussama Abid (45), Zineddine Boutmane (50)

Jeudi 19 janvier

Poule B :

A Radès :

Club Africain

ES Metlaoui

A Soliman :

AS Soliman

AS Rejiche

A Monastir :

US Monastir

O. Béja

A Sidi Bouzid (à huis clos) :

O.Sidi Bouzid

US Ben Guerdane

