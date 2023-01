Foot-Ligue 1 (9e journée): ST-CSS et CA-USMO à l’affiche

Les matches S.Tunisien-CS Sfaxien (poule A) et C.Africain-US Monastir (poule B) seront les affiches de la 9e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues ce week-end.

En poule A dont les matches auront lieu samedi, le club du Bardo (3e, 10 pts) accueillera la formation sfaxienne (5e, 8 pts) dans un match important pour les deux clubs qui veulent se rattraper après leurs dernières prestations de la journée précédente.

Les Stadistes, battus mercredi par l’ES Hammam-Sousse, tenteront de renouer avec la victoire pour remporter leur 3e succès de la saison et conforter leurs chances de qualification à la phase play-off. Mais ils auront en face un adversaire bien déterminé à faire mieux que les deux précédentes journées (2 nuls de suite) pour s’assurer une place au play-off et reconquérir ses supporters.

A Bizerte, le club de la place (5e ex aequo avec le CS Sfaxien) offrira l’hospitalité à l’US Ben Guerdane, dernier (7 pts) avec l’intention des protégés de Khaled Ben Yahia de confirmer leur renouveau et de rester dans une dynamique de victoire en vue d’une place au Play-off. En revanche, l’équipe de Ben Guerdane entrainée par Mohamed Ali Maalej n’a d’autre choix que la victoire après une série de cinq matchs dans succès (3 nuls et 2 défaites) dont le dernier revers encaissé jeudi à domicile face au leader étoilé.

L’Etoile du Sahel, confortablement installé en tête du classement (19 pts), accueillera de son côté, son voisin l’ES Hammam Sousse (10 pts), avec l’intention de conforter son leadership, tout en espérant un faux pas de son poursuivant espérantiste (15 pts) chez le CS Chebba, avant dernier (7 pts) pour creuser l’écart.

Dans la poule B dont les rencontres sont programmées dimanche, le match phare de la journée verra le Club Africain (5e, 11 pts) accueillir l’US Monastir (2e, 16 pts) dans un match ouvert à tous les pronostics.

Le club de Bab Jedid tentera de profiter de l’avantage du terrain et du public pour remporter son deuxième succès de suite qui l’approcherait du haut du tableau. Mais sa mission ne s’annonce pas facile face à l’équipe monastirienne appelée à se rattraper après sa faite à Béja jeudi qui lui a coûté la première place du classement.

Pour sa part, l’US Ben Guerdane (18 pts), nouveau leader, sera à l’épreuve de l’ES Metlaoui, avant dernier (6 points) avec l’objectif de conforter son nouveau statut face à une équipe qui doit amorcer son opération sauvetage pour garantir une place au play-out.

L’O.Béja (3e, 14 pts), auteur d’une précieuse victoire jeudi à domicile face à l’US Monastir (2-0) tentera de rééditer sa performance face à son poursuivant, l’AS Soliman (4e, 12 pts) en vue de décrocher la 2e place du podium et conforter ses chances de qualification au play-off.

Le dernier match du groupe sera un duel entre mal-classés opposant l’AS Réjiche (6e, 6 pts) et l’ES Sidi Bouzid (5e, 5 pts) et dont l’unique objectif pour les deux équipes est la victoire et rien d’autre que la victoire, pour ne pas compliquer leur tache à cinq journées de la fin de la première phase.

Le programme

Samedi 21 janvier:

Poule A

Au Bardo:

S Tunisien – CS Sfaxien

A Bizerte:

CA Bizertin – US Tataouine

A Sousse:

ES Sahel – ESH Sousse

A la Chebba:

CS Chebba – Espérance St

Dimanche 22 janvier:

Poule B

A Radès:

C Africain – US Monastir

A Béja:

O Béja – AS Soliman

A Mahdia:

AS Réjiche – EO Sidi Bouzid

A Métlaoui:

ES Métlaoui – USB Geurdane

