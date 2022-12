Foot – Ligue 1 française : 54 joueurs sanctionnés après avoir parié sur des matchs

La Ligue française de football professionnel (LFP) a sanctionné soixante-seize joueurs, dirigeants et entraîneurs professionnels pour non-respect de l’interdiction de paris sportifs lors de la saison 2020-2021, dont 54 joueurs évoluant dans des clubs de Ligue 1.

« Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP (le syndicat des joueurs) mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien », a écrit la LFP dans son communiqué.

« La Commission rappelle que les acteurs des compétitions organisées par la FFF ou la LFP (notamment les joueurs, entraîneurs, dirigeants des clubs de football professionnel) ont interdiction générale de parier, en ligne ou dans les réseaux physiques, sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères », a-t-elle ajouté.

L’entraîneur des gardiens du PSG féminin, Guillaume Lemire a écopé de la sanction la plus lourde : quatre matchs de suspension et une amende de 1 000 €. Parmi les joueurs, Samy El Khiar, milieu de terrain à Quevilly-Rouen, est le plus sévèrement sanctionné : quatre matchs de suspension et une amende avec sursis de 2 000 €.

Cinq joueurs de Ligue 1 ont également été punis : le gardien d’Auxerre, Donovan Léon est suspendu cinq rencontres, dont trois avec sursis. Irvin Cardona, l’attaquant de Brest (quatre matchs dont deux avec sursis et une amende de 1 500 €), Sacha Delaye, milieu de Montpellier, et Alexander Djiku, défenseur de Strasbourg (un match de suspension) loupent également le retour de la Ligue 1. Jean-Charles Castelletto, défenseur de Nantes, est lui sous la menace d’une lourde suspension : quatre matchs avec sursis.

