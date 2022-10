Foot-Ligue 1: Premier succès de l’Espérance, le 2ème pour l’US Ben Guerdane

L’Espérance de Tunis, tenant du titre, a remporté mercredi son match en retard de la deuxième journée de la Ligue 1 du football professionnel, le premier de la saison, en s’imposant face au CS Chebba (2-1), tandis que l’US Ben Guerdane a décroché son deuxième succès aux dépens de l’ES Metlaoui (2-0).

A Radès, les sang et or ont dû leur premier succès de la saison à Mohamed Abou Zrayq (4) et Hamdou El Houni (33) tandis que leur adversaire du jour a encaissé sa première défaite malgré la réduction du score par Aziz Boucetta (35).

Les deux équipes se partagent la troisième place de la poule A avec 3 points en compagnie du Stade Tunisien.

De son côté, l’US Ben Guerdane a renoué avec la victoire en s’imposant à domicile devant l’ES Metlaoui grâce à un doublé de Rafik Kamerji (35 et 89 sp).

Ce deuxième succès de la saison qui intervient après son revers de la journée précédente face à l’AS Rejiche (1-0) permet aux locaux de s’installer en tête du classement de la poule B avec 6 points contrairement aux visiteurs toujours derniers après deux matches joués (0 pt).