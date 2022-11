Foot-Ligue 1: programme et arbitres de la 7e journée

Programme et arbitres des rencontres de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (poules A et B), prévues les 9 et 10 novembre en cours (tous les matchs à 14h30):

Poule A

Mercredi 9 novembre:

A Tataouine (13h30):

US Tataouine – S Tunisie Arb: Heythem Kossai

A Hammam-Sousse:

ESH Sousse – Espérance ST Arb: Oussama Razgallah

Jeudi 10 novembre:

A Bizerte:

CA Bizertin – ES Sahel Arb: Karim Khemiri

Poule B

Mercredi 9 novembre:

A Soliman:

AS Soliman – US Ben Guerdane Arb: Yosri Bouali

Jeudi 10 novembre:

A Métlaoui:

ES Métlaoui – EO Sidi Bouzid Arb: Fraj Abdellaoui