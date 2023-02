Foot-Ligue 1: Sofien Hidoussi appelé à la rescousse par la direction du CAB

Le comité directeur du Club Athlétique bizertin a décidé de nommé Sofien Hidoussi, premier entraîneur de son équipe première de football jusqu’à la fin de la saison en remplacement de Khaled Ben Yahia qui a quitté le poste par un commun accord.

Hidoussi devra prendre ses fonctions dés cet après-midi à l’occasion du stage de Sousse en prévision de la confrontation de mercredi avec l’Etoile sportive du Sahel pour le compte de la 14e et dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, a indiqué une source du club à la TAP.

Hidoussi, rapelle-t-on, avait tenu à maintes reprises les rênes de la formation cabiste et devait, notamment, entraîné l’équipe au début de la saison en cours avant d’être rejeté par les supporters.

A noter que la situation du CAB s’est davantage compliquée en régressant à la 5e place avec 13 points ex aequo avec le Stade tunisien et le CS Sfaxien et à une seule longueur du 4e, l’ES Hammam-Sousse.

