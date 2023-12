Foot – Ligue 2 (9e journée): Résultats complets après les matches de dimanche

Résultats complets de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel, après les matches disputés dimanche :

POULE A

Dimanche 3 décembre:

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – JS Omrane 0-1

A Radès:

ES Radès – CS Korba 2-0

Samedi 2 décembre:

A l’Ariana:

AS Ariana – CS Msaken 1-0

A Jendouba:

Jendouba sport – AS Oued Ellil 1-0

A Hammem-Sousse:

ESH Sousse – JS Kairouan 1-0

A Tabarka:

CS Tabarka – Sportif B. Arous 2-2

Exempt: Kalaa sport

Classement: Pts J

1. Jendouba sport 21 8

2. JS Omrane 18 8

3. CS Hammam-Lif 17 8

4. ES Radès 16 9

5. CS Korba 14 8

6. CS Msaken 12 9

7. ESH Sousse 10 8

8. JS Kairouan 9 8

. AS Ariana 9 8

10. AS Oued Ellil 8 811. CS Tabarka 7 9

12. SC Ben Arous 5 9

13. Kalaa sport 4 8

POULE B

Dimanche 3 décembre:

A Réjiche:

AS Réjiche – AS Gabés 1-4

A Moknine:

SC Moknine – AS Jelma 0-0

A Sfax:

OC Kerkennah – CS Chebba 1-1

A Sidi Bouzid:

CO Sidi Bouzid – ES Jerba 0-1

A Gabès:

S. Gabésien – EM Mahdia 1-1

Samedi 2 décembre:

A Tataouine:

ES Rogba – ES Zarzis 0-0

Exempt: EO Médenine

Classement: Pts J

1. CS Chebba 20 9

2. AS Gabès 18 8

3. ES Zarzis 17 8

4. ES Jerba 14 8

5. S Gabésien 12 8

6. ES Rogba 10 8

. EM Mahdia 10 8

. SC Moknine 10 9

9. O Médenine 9 8

. EOS Bouzid 9 9

11. CO Kerkennah 5 8

. AS Jelma 5 9

13. AS Réjiche 2 8

