Foot-Ligue 2 (EGS Gafsa): Amir Omrani (33 ans) engagé pour un an et demi

El Gawafel sportives de Gafsa a annoncé s’être attachées les services du joueur Amir Omrani pour un an et demi.

Omrani, 33 ans qui évolue en milieu de terrain, revient pour un nouveau bail à Gafsa après une première expérience en 2008.

L’EGS Gafsa avait, rappelle-t-on, recruté au cours de ce mercato d’hiver les joueurs Oussama Jebali et Fedi Slimane pour une année et demie en provenance de l’Espoir sportif de Hammam-Sousse, sous forme de prêt.

Oussama jebali, 21 ans, évolue au poste d’ailier gauche, tandis que Ben Slimane est un attaquant.

Après 11 journées disputées en Ligue 2 du football professionnel, l’EGS Gafsa est 2e de la poule B avec 28 points.

