Foot-Ligue 2: L’O Médenine engage recrute Habib Lazez et Mohamed Ali Berrouba

L’Olympique de Sidi Bouzid a annoncé avoir engagé deux nouvelles recrues lors de ce mercato d’hiver.

Il s’agit des joueurs Habib Lazez et Mohamed Ali Berrouba. Le premier, âgé de 25 ans, est attaquant et évoluant au sein de l’AS Marsa, tandis que le second, 28 ans, est l’ex-ailier gauche du CS Benbla.

Le club avait déjà annoncé la veille avoir recruté le portier Ghaith Adouani.

Pour rappel, après 11 journées disputées en Ligue 2 du football professionnel, l’Olympique de Médenine est 9e de la Poule A avec 12 points.

- Publicité-