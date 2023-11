Foot – Ligue 2 : programme de la 8e journée

Programme et arbitres de la 8e journée de la Ligue 2 du football professionnel, qui sera disputée de samedi à lundi (tous les matches à 14h00) :

POULE A

. Samedi 25 novembre

A El Omrane : JS Omrane – ES Radès arb : Sofiène Guetat

A Oued Ellil : AS Oued Ellil – AS Ariana arb : Abdessalem Mani

A Korba : CS Korba – ES Hammam-Sousse arb : Akram Naili

A Msaken : CS Msaken – Kalaa Sport arb : Houssem Boularès

A Kairouan : JS Kairouan – S Tabarka arb : Wael Adjengui

. Lundi 27 novembre

A Ben Arous : SC Ben Arous – Jendouba S. arb : Amir Ayadi

POULE B :

. Samedi 25 novembre

A Jerba : ES Jerba – ES Rogba arb : Fraj Abdellaoui

A Chebba : CS Chebba – CO Médenine arb : Khaled Gouider

. Dimanche 26 novembre

A Zarzis : ES Zarzis – CS Moknine arb : Khalil Trabelsi

A Gabès : AS Gabès – OC Kerkennah arb : Ameur Chouchène

A Jelma : AS Jelma – AS Réjiche arb : Dorsaf Ganouati

A Mahdia : EM Mahdia – O. Sidi Bouzid arb : Ali Mokhtar

