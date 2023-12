Foot-Ligue 2: Séparation à l’amiable entre l’ES Zarzis et Nawfel Chebil

L’Espérance sportive de Zarzis a annoncé lundi, la séparation à l’amiable avec l’entraîneur de son équipe première de football, Nawfel Chebil.

Le technicien, rappelle-t-on, avait rejoint l’ES Zarzis en août dernier après avoir tenu les rênes de l’ES Hammam-Sousse.

A Zarzis, Chebil a réalisé 5 victoires et deux nuls contre une seule défaite lors de la saison en cours de la Ligue 2 du football professionnel.

Actuellement, l’ES Zarzis est 3e au classement de la Poule B avec 17 points, à trois longueurs du leader chebbien et à un seul point du dauphin gabésien (AS Gabès).

