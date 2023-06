Foot – Ligue Europa Conférence : West Ham remporte son premier titre continental depuis 1965

Le club anglais de West Ham a remporté la Ligue Europa Conférence en s’imposant 2 à 1 en finale contre l’équipe italienne de la Fiorentina mercredi à Prague, pour enlever son premier titre continental depuis 1965.

Les hommes de David Moyes l’ont emporté grâce à un but en fin de match de Jarrod Bowen (90e). L’attaquant algérien des Hammers Saïd Benrahma avait ouvert la marque sur pénalty (62e) avant l’égalisation italienne cinq minutes plus tard de Giacomo Bonaventura.

Les Hammers succèdent au palmarès à l’AS Rome, qui avait enlevé la première édition de la C4 l’année dernière, et s’assurent une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Ils remportent leur premier trophée depuis une Coupe d’Angleterre glanée en 1980. Sur la scène européenne, leur précédent titre remontait à la Coupe des vainqueurs de coupe 1958.

Pour la Fiorentina en revanche, c’est une nouvelle désillusion après leur défaite en finale de la Coupe d’Italie face à l’Inter Milan le 24 mai.

