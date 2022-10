Foot: L’international tunisien Seifeddine Khaoui revient sur son passage l’OM dans une interview accordée à « l’Equipe »

L’Inernational tunisien Seifeddine Khaoui est, dans une entretien accordé cette semaine au journal « l’Equipe » revenu sur son bail passé dans les rangs de la formation française de l’Olympique de Marseille.

« C’est un rêve d’avoir joué à l’OM. Oui, quelques regrets sur le début de l’aventure, j’avais fait une bonne prépa à mon arrivée, j’avais fini meilleur buteur. Sous Franck Passi, je devais alterner comme ailier avec Florian Thauvin. Mais l’arrivée de Rudi Garcia a tout changé. Je suis passé de joueur transféré à l’OM avec une forme de considération à celui d’un jeune joueur que le coach ne connaît pas. Je suis passé de la L1 à la CFA, c’était dur à encaisser. Avec le recul, ça forge. Je vois ça plus positivement avec le temps », a-t-il confié en substance.

« J’ai tout donné pour le club, que ce soit à l’entraînement ou sur le peu de temps de jeu que j’ai eu. Je pense que si on m’avait fait plus confiance, j’aurais pu vraiment m’épanouir dans ce club, comme sur la dernière saison où j’ai réussi à faire des belles choses sur le terrain. Puis c’est une expérience unique, parce que j’ai partagé le vestiaire de grands joueurs de notre football », a-t-il encore déclaré.

Recruté en 2016 alors qu’il évoluait à Tours, Saîf-Eddine Khaoui a quitté définitivement l’OM il y a un peu plus d’un an pour rejoindre Clermont. L’international tunisien est revenu sur son passage à Marseille, dont il garde un bon souvenir malgré son faible temps de jeu. D’après lui, l’arrivée de Rudi Garcia a tout changé.

Lors de l’été 2016, l’Olympique de Marseille avait fait le pari de recruter Saîf-Eddine Khaoui. Ce dernier évoluait alors à Tours, en Ligue 2, et avait coûté 1M€ aux Marseillais. Prêté à Troyes (2017), puis à Caen (2018), il n’aura finalement jamais réussi à s’imposer à l’OM. Une fois son contrat arrivé à son terme, il a rejoint Clermont il y a un peu plus d’un an. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international tunisien est revenu sur son passage dans la cité phocéenne.

- Publicité-