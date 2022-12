Foot: Lionel Messi confirme qu’il va jouer dimanche son dernier mondial

Le milieu de terrain argentin, Lionel Messi, a confirmé mardi soir qu’il allait disputer son dernier match dans un Mondial avec l’Albiceleste, dimanche à l’occasion de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Je suis très heureux de pouvoir parvenir à nouveau à ce stade de la

compétition, de terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon

dernier match en finale (…) Oui, il s’agira sûrement de mon dernier match

dans un Mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain et je ne

pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme cela, c’est le

mieux. », a déclaré Messi au quotidien argentin Olé, mardi soir à l’issue de

la demi-finale face à la Croatie (3-0).

Interrogé sur ses performances brillantes depuis le début de son aventure

au Qatar, « la Pulga » s’est refusé à affirmer qu’il s’agissait bel et bien

de son meilleur Mondial. « Je ne sais pas si c’est ma meilleure Coupe du

monde, j’en profite beaucoup depuis un moment, depuis que nous sommes

arrivés. Nous savons ce que nous sommes et ce que ce groupe peut donner.

L’Argentine est encore une fois en finale et nous devons en profiter. Il

faudra tout donner pour gagner ».

C’est donc un moment important de l’histoire du football qui se dessine

dimanche, pour les supporters argentins mais aussi pour tous les fans de

foot.

