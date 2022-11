Foot – Mondial-2022 (3e j) : la Tunisie pour un miracle contre des Bleus redoutables

Dos au mur, la sélection tunisienne de football a besoin d’un miracle pour se qualifier au second tour de la coupe du monde Qatar 2022, lorsqu’elle affrontera la France, tenant du titre et déjà qualifiée, mercredi au stade Al Janoub, pour le compte de la troisième journée du groupe D.

Après un match nul contre le Danemark (0-0) et une défaite face à l’Australie (0-1), la qualification de la Tunisie en 8e de finale pour la première fois de son histoire, relève désormais d’un concours de conditions à la limite compliquées et difficiles à réaliser dans un groupe où elle occupe la dernière place avec 1 point ex aequo avec le Danemark, derrière la France (6 points) et l’Australie (3 points). Mais cela n’empêche que les Aigles de Carthage pourraient livrer une bonne prestation à la hauteur des aspirations de tout un peuple qui n’aspire désormais qu’à voir son équipe tenir la dragée haute à l’une des meilleures sélections du monde.

En effet, la mission des Aigles de Carthage semble être très difficile face à l’équipe de Didier Deschamps, qui est venue au Qatar pour défendre son titre décroché il y a quatre ans en Russie. Les Bleus ont bien lancé leur campagne face à l’Australie en s’imposant par 4 buts à 1, avant de battre le Danemark (2-1) et ils comptent clôturer cette phase de poules sur une troisième victoire contre la Tunisie pour confirmer leurs prétentions de rééditer l’exploit de 2018.

En dépit d’une prestation peu reluisante lors des compétitions européennes, tout particulièrement lors de la dernière édition de l’Euro et la Ligue des Nations, qui ont suscité de fortes inquiétudes quant aux capacités des Bleus à signer un bon parcours lors du Mondial qatari, l’équipe de France s’est montrée jusqu’ici un rival redoutable qui a su imposer son style grâce à des joueurs de calibre.

Didier Deschamps et son staff comptent sur une armada de joueurs qui brillent avec leurs équipes respectives, aussi bien en France qu’en championnats européens. A leur tête le prodige Kylian Mbappé, attaquant hors pair dont les performances avec le Paris Saint-Germain aussi bien en Ligue 1 comme en Champions League aiguisent l’appétit des plus grands clubs du monde désireux de se rattacher ses services.

Déjà, ce dernier à 23 ans, a été décisif lors des deux premières rencontres du mondial qatari en réussissant à marquer contre l’Australie et le Danemark portant son total à 31 buts en équipe de France, dont 7 en coupe du monde. Son coéquipier, Olivier Giroud, joueur le plus âgé de l’histoire des Bleus à la Coupe du monde s’est offert quant à lui un doublé portant son bilan personnel à 51 buts.

S’ils ont été pénalisés par les absences de plusieurs de leurs stars pour blessures comme l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, nouvellement sacré Ballon d’Or, Paul Pogba, l’un des meilleurs milieux au monde et buteur en finale de la coupe du monde Russie 2018 face à la Croatie, ou encore le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté, les Tricolores ont pu compter sur d’autres joueurs qui font la force de l’équipe aussi bien en défense, milieu et attaque, notamment Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Raphael Varane, Benjamin Pavard ou Aurélien Tchouaméni.

L’équipe de France, qui a disputé son premier match de son histoire en mai 1904 contre la Belgique (3-3), compte 12 participations à la Coupe d’Europe des Nations, sur 16 phases finales organisées. Mais ses résultats ont été mitigés lors de ces participations avec seulement deux titres remportés en 1984 et en 2000.

Les Français ont atteint la finale de l’Euro-2016 organisé sur leur territoire, sans la remporter, en s’inclinant devant le Portugal 1-0. Ils se sont par ailleurs contentés du premier tour à quatre reprises et atteint les quarts de finale à trois et les demi-finales une seule fois.

En Coupe des Confédérations, les Bleus ont pris part à deux éditions qu’ils ont remportées à chaque fois en 2001 face au Japon (1-0) et en 2003 contre le Cameroun, grâce au but en or de Thierry Henry.

Au niveau des Coupes du monde, l’équipe de France a participé à 15 phases finales, et elle a remporté le titre mondial à deux reprises, en 1998 après avoir battu le Brésil 3-0, et en 2018 lorsqu’elle a disposé de la Croatie 4-2. Ils ont également atteint la finale en 2006 perdue face à l’Italie sur penalty, alors qu’ils ont obtenu la troisième place lors des éditions de 1958 et 1986.

L’équipe de France est entraînée depuis 2012 par Didier Deschamps, ancien capitaine des Tricolores qui a été sacré en tant que joueur en 1998 et comme entraîneur en 2018. Il a également été capitaine de la France lors de son sacre à la Coupe d’Europe en 2000.

Deschamps a succédé à son ancien coéquipier Laurent Blanc, et a réussi à mener la France à la finale de l’Euro-2016 puis à remporter le Mondial russe en 2018, mais il a échoué en retour à remporter l’Euro-2021 en quittant la compétition dès les huitièmes de finale..

Ancienne star de l’Olympique de Marseille et de la Juventus, Deschamps est considéré comme l’un des entraîneurs à la plus grande longévité dans l’histoire de l’équipe de France. Depuis qu’il est à la tête des Bleus, il a dirigé 132 matches, réalisant 84 victoires, 27 nuls et 21 défaites.

