Foot-Mondial 2022 (3ej/Gr D) Tunisie-France (1-0): « Nous quittons la compétition la tête haute » (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national de l’équipe de Tunisie de football, Jalel Kadri s’est dit globalement satisfait de la prestation de ses joueurs lors du mondial du Qatar 2022 et plus particulièrement lors du match remporté devant la France (1-0) pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule (Groupe D).

« C’est dur d’être éliminé du premier tour après avoir battu la France, championne du monde en titre et fait match nul face au Danemark, troisième meilleure sélection d’Europe, mais nous sortons la tête haute », a déclaré Kadri en conférence de presse d’après-match.

« Rien n’est impossible dans le football est le principal message que j’ai véhiculé aux joueurs avant la confrontation avec la France et ces derniers ont très bien réagis et défendu nos chances jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

Et le sélectionneur d’assurer: « Nous avons joué cinq mi-temps de très bonne qualité, mais la première mi-temps mal négociée du match contre l’Australie a coûté sa qualification à la Tunisie ».

Pour lui, cette 6e participation à une phase finale de coupe du monde est la meilleure pour la Tunisie après celle de 1978 en Argentine, en ayant totalisé quatre points.

S’agissant de son avenir avec les aigles de Carthage, vu que son contrat-objectifs l’enjoint à se qualifier au second tour du mondial, Jalel Kadri a indiqué que la décision reviendra à la Fédération tunisienne de football (FTF), notant que le groupe actuel renferme des joueurs avec de grandes qualités capables de briller lors des prochaines échéances.

Il a, par ailleurs, loué le soutien des supporters tunisiens et arabes lors du mondial, affirmant qu’ils sont fiers du rendement des aigles de Carthage.

