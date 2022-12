Foot-Mondial 2022 : décès d’un agent de sécurité après une chute au stade Lusail

Un agent de sécurité est décédé après une « grave

chute pendant son service » dans le stade Lusail, l’une des enceintes du

Mondial-2022 au Qatar qui accueillera la finale de la compétition dimanche,

a annoncé le Comité suprême d’organisation dans un communiqué mercredi.

L’homme identifié comme John Njau Kibue et dont la nationalité n’a pas été

précisée, a chuté samedi et s’est éteint mardi « après trois jours dans un

service de soins intensifs », est-il précisé.

« Les équipes médicales du stade se sont immédiatement rendues sur les

lieux et lui ont prodigué des soins d’urgence avant qu’il ne soit transféré

en ambulance au service de soins intensifs de l’hôpital médical Hamad », à

Doha, ajoutent les organisateurs.

Ils assurent que « l’enquête sur les circonstances de (sa) chute est

traitée de manière prioritaire et (qu’ils) fourniront de plus amples

informations sur les résultats des investigations ».

Deux journalistes qui couvraient cette Coupe du monde sont également

décédés. Il s’agit de l’Américain Grant Wahl, 48 ans, victime d’un malaise

lors du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas au stade Lusail

le 9 décembre, et le

photoreporter qatari Khalid al-Misslam, décédé « subitement » samedi dernier.

- Publicité-