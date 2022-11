Foot – Mondial-2022 : l’Arabie Saoudite impressionne, la Tunisie résiste

L’Arabie Saoudite a impressionné en venant à bout de l’Argentine de Lionel Messi sur le score de 2 buts à 1 en match comptant pour la 1 ère journée du groupe C de la Coupe du monde Qatar 2022, tandis que la Tunisie a bien résisté face au Danemark en gardant son filet propre (0-0) en match du groupe D.

L’Arabie Saoudite a fait sensation pour son entrée en lice au mondial Qatari en renversant l’Argentine sur le score de 2 buts à 1, malgré que la star de l’Albiceleste, Lionel Messi a ouvert la marque du point de penalty dès la 10 e minute.

L’avantage des Argentins a fondu comme neige au soleil en l’intervalle de cinq minutes lors de la seconde période. Les Saoudiens Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari ont réussi à déjouer la défense argentine respectivement aux 48 e et 53 e minutes, créant l’une des plus grosses surprises de la Coupe du monde lors d’un match qui restera certainement dans les annales du football mondial.

La Tunisie a, quant à elle, réussi à décrocher un précieux point, surtout pour le moral, face au redoutable Danemark.

Lors de ce premier match sans buts de cette Coupe du monde, les Aigles de Carthage ont démontré une bonne résistance qui a tenu en échec la ligne offensive du Danemark, pourtant efficace lors des grands rendez-vous internationaux.

Dans le deuxième match du groupe C, la Pologne a brillé par son inefficacité en cédant un nul blanc face au Mexique.

Robert Lewandowski, muselé par la défense mexicaine, a buté sur le gardien Ochoa, qui a arrêté son penalty, stoppant net les espoirs de la Pologne de décrocher une victoire.

La France a de son côté dominé l’Australie sur le score de 4 buts à 1, en match comptant pour le groupe D.

Surpris par les Australiens dès la 9 e minute grâce à une réalisation de Craig Goodwin, les Bleus ont déroulé leur talent pour remporter haut la main la rencontre grâce à un Olivier Giroud en forme, auteur d’un doublé, et à la star du PSG, Kylian Mbappé.

- Publicité-