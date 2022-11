Foot – Mondial-2022: le classement des buteurs après 3 journées

L’Anglais Bukayo Saka, l’Iranien Mehdi Taremi, l’Equatorien Enner Valencia et le Français Olivier Giroud partagent la première place des buteurs du Mondial au Qatar (20 nov-18 déc), à l’issue des rencontres de la première journée, jouée, du dimanche au mardi.

Par contre, le Polonais Robert Lewandowski est resté muet mardi lors du match contre le Mexique (0-0), manquant même un pénalty, arrêté par le vétéran Guillermo Ochoa, 37 ans. Le Portugal de Cristiano Ronaldo et le Brésil de Neymar seront les derniers à renter en piste jeudi, respectivement contre le Ghana et la Serbie.

Classement des buteurs du Mondial 2022 de football à l’issue des matches joués mardi:

2 buts: Giroud (France), Saka (Angleterre), Taremi (Iran), E. Valencia (Equateur)

1 but: Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Bale (Pays de Galles), Bellingham (Angleterre), Gakpo (Pays-Bas), Goodwin (Australie), Grealish (Angleterre), Klaassen (Pays-Bas), Mbappé (France), Messi (Argentine), Rabiot (France), Rashford (Angleterre), Sterling (Angleterre), Weah (Etats-Unis).

