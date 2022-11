Foot – Mondial-2022 : Le Maroc tutoie les favoris, le Japon tombe de son nuage

La sélection du Maroc a fait sombrer, dimanche, la Belgique, qui avait les faveurs des pronostics dans le groupe F du Mondial-2022, alors que le Japon, sur un nuage après son entrée en lice spectaculaire devant l’équipe allemande, est revenu sur terre après son échec face au petit poucet du groupe E, le Costa Rica.

Ainsi, au stade Al Thumama à Doha, en match de la 2è journée du groupe F, les Lions de l’Atlas ont remporté leur bras de fer tactique contre les Diables Rouges par 2 buts à 0, grâce aux réalisations d’Abdelhamid Sabiri (73e minute) et Zakaria Aboukhlal (90+2e).

En empochant 4 points en deux matches, d’un nul (0-0) face à la Croatie, vice-championne du Monde en titre, et d’une victoire face aux Belges, troisièmes au Mondial russe et deuxièmes au classement FIFA, les hommes de Walid Regragui signent la meilleure entrée en lice d’une sélection marocaine au Mondial.

Dans l’autre match de ce groupe, la Croatie a battu le Canada par 4 buts à 1, au stade international de Khalifa.

Menés dès la 2e minute par un but signé Alphonso Davies, les Croates ont égalisé grâce à Andrej Kramaric à la 36e minute, avant de prendre l’avantage juste avant la pause, grâce à Marko Livaja (44è).

Kramaric est revenu à la charge à un 20 minutes du sifflet final pour enfoncer le clou (70e), alors que Lovro Majer a aggravé le score au temps additionnel (90+4e).

Après cette large victoire, la Croatie est en tête du groupe F avec 4 points, devançant au goal-average le Maroc, qui a remporté dans l’après-midi son duel (2-0) face à la Belgique, dont le compteur est stoppé à 3 unités.

Le Canada (0 pts), hors course, sera le dernier adversaire du Maroc, jeudi prochain (16h00). La Croatie et la Belgique s’affrontent le même jour et au même horaire.

Dans le groupe E, le Costa Rica, humilié par l’Espagne en première journée (7-0) s’est imposé face au Japon, qui avait créé une énorme surprise en battant l’Allemagne (2-1), par 1 but à 0, au stade Ahmad Bin Ali, grâce à Keysher Fuller (81è minute).

Les deux autres protagonistes de ce groupe, l’Espagne et l’Allemagne, ont fait match nul (1-1), au stade Al Bayt.

Alvaro Morata a ouvert le score pour la Roja à la 62e, alors que Niclas Füllkrug a égalisé pour la Mannschaft (83e).

Au terme de cette journée, l’Espagne est en tête du groupe avec 4 points, devant le Japon et le Costa Rica (3 points), alors que l’Allemagne ferme la marche (1 pt).

Pour le compte de la dernière journée de la phase de poules, jeudi prochain, le Japon affronte l’Espagne, alors que l’Allemagne jouera ses dernières cartes contre le Costa Rica.

