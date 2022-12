Foot-Mondial 2022: Le Portugais Ramos, remplaçant de Ronaldo, signe le premier triplé du Mondial

Titularisé à la place de Cristiano Ronaldo en pointe de l’attaque du Portugal lors du huitième de finale contre la Suisse, mardi au Stade Lusail, Gonçalo Ramos a inscrit le premier triplé du

Mondial-2022 au Qatar.

Alors qu’il n’avait que 33 minutes de jeu avec la sélection, dont une dizaine lors de ce Mondial, l’attaquant de Benfica a mis moins de 17 minutes à trouver les chemin des filets, d’une frappe puissante dans la lucarne de Yann Sommer (1-0, 17e).

En début de seconde période, il a porté la marque à 3-0 en reprenant au premier poteau un centre à ras de terre (3-0, 51e), avant de tromper une troisième fois le portier suisse d’une balle piquée (5-1, 67e).

Six minutes plus tard, il a laissé la place à Cristiano Ronaldo sous les acclamations de la foule, presque autant pour sa performance que pour l’entrée en jeu de la superstar, et avec le sentiment du devoir bien accompli.