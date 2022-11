Foot-Mondial 2022: L’Uruguay et la Corée du Sud se neutralisent (0-0)

L’Uruguay et la Corée du Sud, ont fait match nul (0-0) au terme d’un match équilibré et vivant lors duquel les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, jeudi à Doha dans le groupe H du Mondial-2022.

Si l’ancien Bordelais Hwang Ui-jo a gâché une belle occasion dans la surface (34e), c’est la Celeste qui s’est montrée la plus dangereuse, Godin (34e) et Valverde (90e) touchant les poteaux alors que Suarez, remplacé par Cavani (64e), et Son ont été peu en vue.

Pour le compte du même groupe, le Portugal affronte le Ghana à 17h00.