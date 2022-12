Foot-Mondial 2022 : Messi rejoint Mbappé au classement des buteurs

L’Argentin Lionel Messi a rejoint le Français

Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs du Mondial-2022 grâce à son

penalty (34e) inscrit mardi lors de la victoire en demi-finale face à la

Croatie (3-0).

Avec cinq buts dans la compétition, les deux N 10, coéquipiers au Paris

Saint-Germain (Mbappé et Messi), sont les buteurs les plus prolifiques.

Juste derrière, le jeune Julian Alvarez (22 ans), avec son doublé marqué

contre la Croatie (39e, 69e), a désormais quatre buts au compteur, tout

comme le Français Olivier Giroud.

Mbappé et Giroud auront encore l’occasion de faire trembler les filets

mercredi contre le Maroc, voire, s’ils gagnent, en finale, où Messi et

Alvarez les attendront avec le même objectif.

Classement des buteurs du Mondial 2022 de football à l’issue des matches

joués mardi:

5 buts: Mbappé (France), Messi (Argentine)

4 buts: Alvarez (Argentine), Giroud (France)

3 buts: Alvaro Morata (Espagne), Gakpo (Pays-Bas), Ramos (Portugal),

Rashford (Angleterre), Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), E. Valencia

(Equateur)

2 buts: Aboubakar (Cameroun), Al-Dawsari (Arabie Saoudite), Cho (Corée du

Sud), De Arrascaeta (Uruguay), Doan (Japon), Embolo (Suisse), En-Nesyri

(Maroc), B. Fernandes (Portugal), Fullkrug (Allemagne), Havertz

(Allemagne), Kane (Angleterre), Kramaric (Croatie), Kudus (Ghana), Leo

(Portugal), Lewandowski (Pologne), Mitrovic (Serbie), Neymar (Brésil),

Taremi (Iran), Torres (Espagne), Weghorst (Pays-Bas)

1 but: Aboukhlal (Maroc), Akanji (Suisse), Al-Shehri (Arabie Saoudite),

Asano (Japon), A. Ayew (Ghana), Bale (Pays de Galles), Batshuayi

(Belgique), Bellingham (Angleterre), Blind (Pays-Bas), Bukari (Ghana),

Caicedo (Equateur), Casemiro (Brésil), Castelletto (Cameroun), Chavez

(Mexique), Cheshmi (Iran), Choupo Moting (Cameroun), Christensen

(Danemark), Cristiano Ronaldo (Portugal), Davies (Canada), de Jong

(Pays-Bas), Depay (Pays-Bas), Dia, Diedhiou et Dieng (Sénégal), Duke

(Australie), Dumfries (Pays-Bas), Félix (Portugal), Fernandez (Argentine),

Foden (Angleterre), Freuler (Suisse), Fuller (Costa Rica), Gavi (Espagne),

Gnabry (Allemagne), Goodwin (Australie), Grealish (Angleterre), Guerreiro

(Portugal), Gündogan (Allemagne), Henderson (Angleterre), Hwang (Corée du

Sud), Khazri (Tunisie), Kim Young-gwon (Corée du Sud), Klaassen (Pays-Bas),

Koulibaly (Sénégal), Leckie (Australie), Livaja (Croatie), Mac Allister

(Argentine), Maeda (Japon), Majer (Croatie), Marco Asensio (Espagne),

Martin (Mexique), Milinkovic-Savic (Serbie), Molina Lucero (Argentine),

Muntari (Qatar), Olmo (Espagne), Paik (Corée du Sud), Paqueta (Brésil),

Pavlovic (Serbie), Pepe (Portugal), Perisic (Croatie), Petkovic (Croatie),

Pulisic (Etats-Unis), Rabiot (France), Rezaian (Iran), Ricardo Horta

(Portugal), Saiss (Maroc), Salisu (Ghana), Sarr (Sénégal), Shaqiri

(Suisse), Soler (Espagne), Sterling (Angleterre), Tanaka (Japon),

Tchouameni (France), Tejeda (Costa Rica), Vinicius J?nior (Brésil),

Vlahovic (Serbie), Weah (Etats-Unis), Wright (Etats-Unis), Zielinski

(Pologne), Ziyech (Maroc).

