Foot-Mondial 2022: Richarlison chasse Mbappé, toujours roi des buteurs

L’attaquant brésilien Richarlison, buteur pour la Seleçao contre la Corée du Sud (4-1) lundi en huitième de finale du Mondial-2022 est revenu à deux unités de la star des Bleus Kylian Mbappé toujours meilleur buteur avec cinq réalisations.

Richarlison a marqué le troisième but des quintuples champions du monde à la demi-heure de jeu (30e) dans le plus pur style brésilien: il a conclu une action qu’il avait lui-même initiée, à coups de jongles de la tête pour se débarrasser de trois défenseurs sud-coréens, s’appuyant sur Marquinhos et Thiago Silva en relais, avant de décocher une frappe du gauche au ras du

sol.

L’attaquant auriverde remonte au deuxième rang à deux longueurs de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé la veille contre la Pologne. Il partage le rôle de dauphin avec sept autres canonniers dont Léo Messi, Olivier Giroud ou encore l’Espagnol Alvaro Morata.

L’attaquant de la Roja aura l’occasion de soigner ses statistiques s’il est aligné dans l’avant-dernier huitième de finale qui oppose l’Espagne au Maroc mardi (16h00).

A noter l’apparition dans ce classement des Brésiliens Neymar, auteur du 2e but sur pénalty, et Vinicus Jr qui a ouvert le score. Classement des buteurs du Mondial 2022 de football à l’issue des matches

joués lundi:

5 buts: Mbappé (France) . 3 buts: Alvaro Morata (Espagne), Gakpo

(Pays-Bas), Giroud (France), Messi (Argentine), Rashford (Angleterre),

Richarlison (Brésil), Saka (Angleterre), E.

Valencia (Equateur) . 2 buts: Aboubakar (Cameroun), Al-Dawsari (Arabie

Saoudite), ?lvarez (Argentine), Cho (Corée du Sud), De Arrascaeta

(Uruguay), Doan (Japon), Embolo (Suisse), B. Fernandes (Portugal), Fullkrug

(Allemagne), Havertz (Allemagne), Kramaric (Croatie), Kudus (Ghana),

Lewandowski (Pologne), Mitrovic (Serbie), Taremi (Iran), Torres

(Espagne).