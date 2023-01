Foot-Mondial 2022: sanctions disciplinaires contre l’Uruguay

La commission de discipline de la Fifa a

sanctionné vendredi la Fédération uruguayenne de football et quatre de ses

joueurs, dont Edinson Cavani, pour des incidents lors du match de poules du

Mondial-2022 remporté face au Ghana (2-0).

Jugée « responsable du comportement discriminatoire de ses supporters »

ainsi que de la conduite de ses internationaux, la Fédération uruguayenne

devra respecter un huis clos partiel lors du prochain match à domicile de

sa sélection sous l’égide de la Fifa, et s’acquitter d’une amende de 50.000

francs suisses (50.000 euros).

Si plusieurs nations ont été visées par des procédures disciplinaires lors

du tournoi qatari, généralement en raison de chants racistes dans les

tribunes, l’Uruguay devait par ailleurs répondre d’incidents sur le

terrain, dans un contexte tendu où il n’a manqué qu’un but à la Celeste

pour accéder aux huitièmes de finale, le 2 décembre dernier.

Les joueurs José Maria Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera et Diego

Godin étaient ainsi visés par une enquête pour « mauvaise conduite »,

« comportement offensant et violations des principes de fair play » pour

s’être montrés particulièrement virulents envers l’arbitre après le coup de

sifflet final.

Giménez et Muslera écopent chacun de quatre matches de suspension, de

20.000 francs suisses d’amende et de « travaux d’intérêt général au service

de la communauté du football », alors que Cavani et Godin ont été condamnés

à un match de suspension, 15.000 francs suisses d’amende et des travaux

d’intérêt général.

L’Allemand Daniel Siebert, au sifflet pour la partie, avait consulté la

VAR à la 57e minute pour une potentielle faute sur Darwin Nunez. Mais il

n’avait pas accordé le penalty qui aurait pu permettre à l’Uruguay d’avoir

une franche occasion de 3-0.

Les joueurs avaient entouré et invectivé l’arbitre après la fin du match,

avec une attitude semblant menaçante selon les images TV.

Cavani avait violemment frappé l’écran destiné à l’arbitre principal

lorsque celui-ci est interpellé par l’assistance vidéo (VAR).

