Foot – Mondial 2030 : La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal, un message de paix, de tolérance et d’inclusion (Président de la FIFA)

La candidature conjointe entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 est « un message de paix, de tolérance et d’inclusion », a souligné le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino. « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d’inclusion », a indiqué Infantino, cité dans un communiqué publié à l’issue du Conseil de l’instance mondiale du Football, tenu par visioconférence. Le Conseil de la FIFA vient de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football ».

